سلطات موسكو الصحية تُحذّر من حالة خطر جديدة

جهينة نيوز:

أعلن مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في موسكو اليوم الجمعة في بيان له، عن ارتفاع عدد حالات الاستشفاء والحالات الحرجة للمصابين بالفيروس في العاصمة موسكو، محذّراً من أن قدرات أجهزة الصحة في موسكو ستبلغ حدودها القصوى قريباً.

من جهته اعتبر رئيس بلدية موسكو "سيرغي سوبيانين" في حوار له مع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية" أن روسيا لم تبلغ بعد ذروة الوباء ولم تصل حتى لمنتصفها، وأضاف: (كل ما سأقوله هو أننا نواجه تحدياً جدياً).

وسجلت السلطات الصحية الروسية ارتفاع قياسي في عدد الإصابات اليومية بالفيروس، حيث سجلت ا 1786 إصابة جديدة مؤكدة، من بين حصيلة اجمالية بلغت 11917 اصابة و94 وفاة، فيما سجلت العاصمة موسكو وحدها إلى حد الآن 7822 اصابة بالفيروس.