"بوتن" و "ترامب" يبحثان هاتفياً أوضاع سوق النفط

جهينة نيوز:

أعلن الكرملين اليوم الجمعة أن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتن" أجرى اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي "دونالد ترامب" بحثا خلاله الوضع في سوق النفط، وتخفيض الإنتاج في إطار "أوبك+".

وأوضح الكرملين في بيان له عقب المكالمة أن الرئيسان اتفقا على مواصلة الاتصالات بين البلدين بشأن تخفيضات إنتاج النفط، مضيفاً أنه تم تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوق النفط العالمية، بما في ذلك اتفاق يجري وضعه في إطار منظمة "أوبك+" لخفض الإنتاج من أجل استقرار أسعار النفط العالمية.

كما أوضح البيان أن ترامب أبلغ بوتن عن اتصالاته مع قادة العديد من الدول المنتجة للنفط، وأنه تم الاتفاق على مواصلة المشاورات الروسية الأمريكية بشأن سوق النفط.

وبحسب وكالة "إنترفاكس" الروسية فقد ناقش الرئيسان أيضا القضايا المتعلقة بانتشار جائحة كورونا، حيث بحثا الإجراءات المتخذة في روسيا والولايات المتحدة لمكافحة انتشار الفيروس، كما تطرقا لبعض الجوانب من العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون في الفضاء الخارجي.

يذكر أن دول "أوبك+" توصلت خلال اجتماعها أمس إلى تفاهم بشأن تخفيضات الإنتاج، حيث تعتزم تقليص الإنتاج بواقع 10 ملايين برميل يوميا في الشهرين القادمين، كما سيتم سيتم تقليص التخفيضات من 10 ملايين إلى 8 ملايين برميل يومياً بعد حزيران وحتى كانون أول من العام الحالي، ثم إلى 6 ملايين اعتبارا من كانون ثاني إلى نيسان من العام المقبل 2022.