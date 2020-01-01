الأمن اللبناني يصادر 25 طنا من الحشيش كانت في طريقها الى هذه الدولة

جهينة نيوز:

أعلنت قوات الأمن اللبنانية اليوم الجمعة، أن الشرطة ضبطت نحو 25 طنا من مخدر الحشيش، كان من المقرر تهريبها إلى دولة إفريقية في أكبر عملية لمصادرة شحنة مخدرات في البلاد.

وقالت قوات الأمن في بيان: "بعد الانتهاء من تفتيش الشاحنات تم ضبط كميات كبيرة من الحشيش تزن نحو 25 طنا معبأة في أكياس كل منها يزن ما بين 25 و30 كيلوغراما".

وشحنة الحشيش كانت مخبأة في 8 شاحنات جرى إيقافها الشهر الماضي وهي في طريقها إلى ميناء بيروت، عقب تلقي الأجهزة الأمنية معلومات مؤكدة تفيد باستعدادات لتهريب كمية ضخمة من المخدر إلى دولة إفريقية.

وتابع البيان: "جار العمل لاعتقال الأشخاص الضالعين في العملية".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"