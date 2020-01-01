الإمارات ترسل مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جهينة نيوز:

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحمل على متنها 11 طنا من المستلزمات الطبية إلى أوكرانيا، وذلك لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

واعتبر السفير الإماراتي في أوكرانيا "سالم الكعبي" أن إيصال المساعدات من الإمارات إلى أوكرانيا هو كبادرة مع الدول التي تتصدى لانتشار فيروس كورونا، وإظهار التضامن مع الذين يواجهون تحديات غير مسبوقة، كالتي يشهدها العالم الآن مع انتشار الفيروس.

وقال الكعبي في بيان له إن هذه المساعدات ستمكن الكوادر الطبية من أداء واجبها في مكافحة انتشار الفيروس في البلاد، كما أكد على وقوف بلده إلى جانب شعب أوكرانيا و شعوب العالم كافة للتغلب على هذه الأزمة الإنسانية، ومضيفاً أن طائرة الإغاثة أعادت 113 مواطنا أوكرانيا من الإمارات إلى وطنهم، بالتنسيق بين السلطات في البلدين لضمان عودتهم الآمنة.

هذا ووصلت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أوكرانيا إلى 2203 حالة إصابة مؤكدة، بعد تسجيل السلطات الأوكرانية اليوم ل311 حالة إصابة جديدة و69 حالة وفاة و61 حالة شفاء تام.