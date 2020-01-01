50 إصابة بكورونا على متن حاملة الطائرات "شارل ديغول" الفرنسية

الجمعة, 10 نيسان 2020 الساعة 18:11 | سياسة, عالمي

50 إصابة بكورونا على متن حاملة الطائرات

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الجمعة، تسجيل 50 إصابة بفيروس كورونا المستجد على متن حاملة الطائرات "شارل ديغول".

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن "نتائج 66 فحصا أجريت أثبتت وجود 50 إصابة بفيروس كورونا"، مضيفة أنه "لم تتم ملاحظة أي تفاقم في الوضع الصحي للمصابين حتى الآن".

وأضافت أن 3 بحارة جرى إجلاؤهم من حاملة الطائرات "كإجراء احترازي"، وقد تم نقلهم جوا إلى مدينة تولون.

وكانت باريس أعلنت في 8 أبريل عودة حاملة الطائرات إلى مدينة تولون قبل موعدها، بعد أن ظهرت على نحو 40 من ركابها أعراض مشابهة لتلك الملاحظة لدى المصابين بفيروس كورونا.

وكانت "شارل ديغول" متواجدة في شمال المحيط الأطلسي لتأدية مناورات مع قطع بحرية دنماركية وهولندية.

المصدر: "لوفيغارو"


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