غوتيريش يحذر من استخدام الفيروسات كسلاح بيولوجي بيد الإرهابيين

جهينة نيوز:

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من خطر استغلال مجموعات إرهابية لتفشي فيروس كورونا في العالم، لشن هجوم في أي مكان واستخدام الفيروسات كسلاح بيولوجي.

ولفت غوتيريش في مداخلة عبر الفيديو، خلال جلسة لمجلس الأمن ناقشت جائحة كورونا، إلى أن نقاط الضعف وسوء التجهيز الذي ظهر حاليا مع انتشار فيروس كورونا، يعطي فكرة عما سيكون عليه الوضع في حال حدث هجوم بيولوجي، لافتا إلى أن حالة التخبط وعدم اليقين التي يعيشها العالم حاليا تجعل آثار أي هجوم بيولوجي أكثر خطورة.

وأضاف غوتيريش أن "جماعات غير حكومية قد تتمكن من الحصول على الفيروسات واجتياح بلدان ومجموعات بكاملها في كل العالم"، وقال: "هذا يعني إمكانية أن تستفيد الجماعات الإرهابية من الأزمة الحالية وانشغال الحكومات لشن هجوم في أي مكان".

وشدد غوتيريش على أن مواجهة الوباء هي "معركة جيل وسبب وجود الأمم المتحدة نفسها"، داعيا إلى "بادرة من الوحدة والعزم من المجلس التي ستكون مجدية كثيرا في هذا الوقت العصيب".

ووصل عدد المصابين في العالم بفيروس كورونا "كوفيد-19" إلى أكثر من مليون و600 ألف، فيما تخطى عدد الوفيات 95 ألفا.