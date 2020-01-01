أكبر شركة سياحة عالمية تعلن عن إجراءاتها في ظل أزمة كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت شركة "توي" الألمانية أكبر شركة سياحية في العالم، عن تعديل برنامج رحلاتها وعطلاتها، حيث قامت بتمديد بعض الرحلات وإلغاء بعضها على مدى خمس أسابيع قادمة، وذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت متحدثة باسم الشركة أن الشركة علّقت جميع الرحلات حتى 14 أيار المقبل، كما تم تعليق رحلات (ماريلا كروز) حتى حزيران على أقل تقدير، وأضافت: (نحن نراقب الوضع باستمرار وسنستأنف رحلاتنا السياحية بمجرد أن نتمكن من القيام بذلك، في هذه المرحلة من الزمن لا يمكن لأحد أن يتنبأ بدقة موعد ذلك. لذا، في الوقت الحالي سنراقب عن كثب برنامجنا ونستمر في تعديل وتكييف المواعيد بما يتماشى مع أحدث نصائح السفر العالمية، إن العملاء الذين ألغوا حجزهم سيكونون قادرين على تعديل مواعيد رحلاتهم إلى أي عطلة أخرى معروضة للبيع على موقعنا الإلكتروني).

وأكدت الشركة أنها حصلت على الموافقة على قرض قيمته 1.8 مليار يورو من بنك التنمية الألماني لمساعدتها على تحمل إغلاق عملياتها بالكامل تقريباً، بما يشمل تعاملاتها مع شركات الطيران والفنادق وسفن الرحلات البحرية، مشيرةً إلى أن القرض سيعزز التسهيل الائتماني الحالي لها البالغ 1.75 مليار يورو، مما يمنحها أكثر من 3 مليارات يورو في التمويل.

يذكر أن شركات الطيران والسياحة العالمية فرضت قيود مشددة على رحلاتها الجوية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد الذي حصد آلاف الأرواح، وذلك تحسباً من انتشاره على رقعة أوسع من العالم.