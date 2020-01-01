برشلونة يُعاني من أزمة داخلية جديدة

جهينة نيوز:

أعلن 6 من أعضاء مجلس إدارة نادي برشلونة تقديم استقالتهم من مناصبهم، بعد أن طالبوا رئيس النادي "جوسيب بارتوميو" بإجراء انتخابات مبكرة، بعد انتهاء الوضع الاستثنائي الذي تسبب به فيروس كورونا المستجد.

وقال الأعضاء في بيان أرسلوه لكل المساهمين في النادي، ونشرته صحيفة "ماركا": (لقد وصلنا إلى هذه النقطة ولا نرى سبيلاً لتغيير الطريقة التي يدار بها العمل في النادي قبل التحديات المستقبلية الهامة، خاصة التي تلي أزمة الوباء، يجب علينا أن نشير إلى خيبة أملنا في وجه القضية المؤسفة الخاصة بحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي علمنا بها من خلال الصحافة).

وأضاف البيان: (كخدمة أخيرة للنادي، نطالب بأنه عندما تصبح الأوضاع الحالية مناسبة، بالدعوة الى إجراء انتخابات مبكرة من أجل ضمان إدارة أفضل للنادي في وجه التحديات الهامة في المستقبل القريب).

يذكر أن نائب الرئيس "إميلي روسو" كان من بين المستقيلين، بالإضافة لأعضاء مجلس الإدارة (إنريكي تومباس، وسيلفيو الياس، وجوسيب بونتي، وماريا تيكسيدور، وجوردي كالساميغليا).