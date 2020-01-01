خطة أوروبية ضخمة لدعم الحكومات المتضررة جراء كورونا

جهينة نيوز:

أعلن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم يوم أمس عبر تقنية الفيديو، عن خطة إنقاذ ضخمة بقيمة 540 مليار يورو لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر تضرراً من فيروس كورونا المستجد.

وتشمل الخطة دعم الحكومات عبر آلية الاستقرار الأوروبي، ودعم الشركات من خلال بنك الاستثمار الأوروبي، ودعم العاملين عبر برنامج المفوضية الأوروبية الجديد (شور)، كما تجاهلت الخطة مطلب إيطاليا وفرنسا بإتاحة الحصول على قروض بضمان من التكتل بأسره.

وقال رئيس مجموعة اليورو "ماريو سينتينو" في تصريح له عقب الاجتماع: (اتفقنا على ثلاث شبكات أمان وخطة إنعاش للتأكد من أننا ننمو معا وليس عضوا دون الآخر بعد تجاوز أزمة الفيروس، خطة الطوارئ هذه ستحمي نسيجنا الاقتصادي والاجتماعي بينما نتجه نحو الركود).

يذكر أن الاقتصاد الأوروبي يمر الآن بأصعب مراحله، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أدى لإصابة أكثر من مليون ونصف شخص من حول العالم ووفاة نحو 90 ألف آخرين.