مشاهد مذهلة للحظة دخول فيروس كورونا إلى خلية... فيديو

جهينة نيوز:

استطاع علماء تسجيل مشاهد مصورة للحظة اختراق فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" خلايا حية، التي من شأنها أن تساعد في إيجاد علاج وقائي لهذا المرض.

التقط خبراء في مؤسسة الأبحاث البرازيلية، صورا مذهلة للفيروس التاجي الذي غزا العالم، بعد تكبير الصور ملايين المرات لتبدو واضحة للعين المجردة.

وتم التقاط الصور أثناء انتقال الفيروس من الوسط الخارجي إلى الوسط الداخلي للخلية، حيث تبين الطريقة التي يستخدمها الفيروس للانتشار.

وبحسب صحيفة "الديلي ميل" تشير سلسلة الصور الملتقطة، من لحظة دخول جزيئات متعددة من الفيروس من خارج الخلية إلى داخلها.

وسمح التكبير الذي نفذه الباحثون برؤية الفيروس والخلية المصابة والتعمق داخلها لمشاهدة الطريقة التي يتبعها والأضرار التي يخلفها الفيروس عند دخوله إليها.

ويظهر في الصور لحظة دخول الفيروس إلى داخل الخلية، وفي صورة أخرى يمكن مشاهدة جزيئات الفيروس التي تحاول إصابة "سيتوبلازم" الخلية، وهي، حيث تحافظ الخلية على جيناتها في داخلها، وتشير صورة أخرى إلى دخول جسيمات الفيروس إلى الخلية.

وقالت مؤسسة الأبحاث البرازيلية، إن الخلايا المستخدمة في الدراسة جاءت من القرد الأخضر الأفريقي، وليس من البشر.

وغالبًا ما تستخدم الخلايا المأخوذة من القرد الأخضر الأفريقي، وهو أحد أنواع القردة الموجودة في السودان وإثيوبيا، في الاختبارات المعملية.

ولم يتوصل العلماء حول العالم إلى علاج أو لقاح فعال ضد مرض "كوفيد 19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الباحثون فإن هذه الأبحاث ستساعد العلماء في إيجاد الطرق المثلى لمحاربة الفيروس والقضاء عليه وإيجاد لقاحات يمكن أن تجنب الملايين الإصابة بهذا الوباء.

المصدر: سبوتنك