اردوغان: العالم مقبل على واقع عالمي جديد عقب كورونا

جهينة نيوز:

أكّد رئيس النظام التركي ​رجب طيب اردوغان​، أنّ "العالم مقبل على واقع جديد عقب التغلّب على وباء "​كورونا​" المستجد"، معربًا عن ثقته في أنّ "​تركيا​ستتمكّن من التغلّب على خطر الفيروس".

وفي كلمة له خلال مشاركته في قمة "المجلس التركي" (الدول الناطقة بالتركية)، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، "أنّنا نخوض حربًا صعبة ضدّ عدو غير مرئي، وقمة المجلس التركي ستعزّز تضامننا في مكافحة وباء "كورونا"، مركّزًا على "أنّنا نواجه أيضًا أزمة اجتماعيّة واقتصاديّة عالميّة مع تأثير تفشّي كورونا".

وأشار اردوغان إلى أنّ "التطورات الأخيرة في العالم أظهرت مرّة أُخرى أهميّة تعزيز الممرّ الملاحي الدولي العابر ل​بحر قزوين​".