السعودية: 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

أشارت ​وزارة الصحة السعودية​ إلى أن "إجمالي عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، بلغ 3651 إصابة، بينها 2919 حالة نشطة".

ولفتت الوزارة، في مؤتمرها الصحففي حول مستجدات فيروس كورونا، إلى أن " إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ 47 حالة، في حين وصل إجمالي المتعافين إلى 685 شخصاً".

كما أعلنت الوزارة تسجيل 364 إصابة جديدة بالفيروس المستجد"، مجددةً دعواتها "لعدم خروج المواطنين من منزلهم إلا في حالات الضرورة".

بالتوازي، أكد ​الطيران المدني​ السعودي أنه "جهز لعودة المواطنين من الخارج عبر 3 مطارات في ​الرياض​ و​الدمام​وجدة"، منوّهاً بأنه "شهدنا صباح اليوم أول رحلة عودة لمواطنين من ​إندونيسيا​".

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية، منع التجول كلياً في مجموعة أحياء جديدة في المدينة المنورة.