الوزير حمود يجتمع مع مدراء مؤسسات القطاع البحري باللاذقية لتتبع تنفيذ سير الأعمال الإنتاجية

جهينة نيوز:

اجتمع وزير النقل المهندس علي حمود، اليوم، في مقر الشركة العامة لمرفأ اللاذقية مع مدراء مؤسسات القطاع البحري الإنتاجية في محافظة اللاذقية لتتبع تنفيذ سير الأعمال الإنتاجية المتواصلة لتأمين مستلزمات الخدمية ضمن سياق خطة الاجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا .

ركز الاجتماع ركز على الأولويات التي وضعتها وزارة النقل والفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا، وأهمها استمرار العمل الإنتاجي وتسريع وتفعيل تفريغ السفن القادمة إلى المرفأ ،وتفريغ المواد والبضائع بزمن قياسي عالمي ونقلها إلى مراكز التوزيع المحددة لها بالقطارات والشاحنات ضمن إجراءات التعقيم الصارمة

واثنى الوزير حمود على جهود العمال في القطاع البحري ، ونقل لهم شكر وتقدير الحكومة ، وتقديم المكافآت والحوافز المناسبة لهم ، وهم الذين كان لهم دور بطولي في هذه الظروف وتمكنهم من تفريغ سفينة قمح ( ٢٥ الف طن ) خلال ٧٢ ساعة ، واليوم البدء بتفريغ السفينة /سوريا/ ( ١٢ ألف طن ) ، بالتوازي مع تفريغ سفن آخرى ، والثناء موصول لعمال السكك الحديدية في سرعة نقلها بالقطارات ، وسائقي الشاحنات والفنيين والإداريين وتضافر جهود الجميع وصولاً لهذا الإنجاز الذي يسد حاجة السوق وتوفير المواد لأشهر قادمة ..

حضر الاجتماع المدراء العامون لمرفأ اللاذقية ، ومؤسسة النقل البحري ، والموانئ البحرية ، وفرع الخطوط الحديدية السورية باللاذقية .