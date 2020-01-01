ناقلة محملة بالقمح الروسي الطري تصل إلى ميناء اللاذقية

جهينة نيوز:

أكد مدير عام المؤسسة السورية للحبوب المهندس يوسف قاسم أن باخرة محملة ب11.545ألف طن قمح طري مستورد رست في ميناء اللاذقية اليوم قادمة من جمهورية روسيا الاتحادية .

وبين قاسم أنه يجري العمل حالياً على تعقيم الباخرة كإجراء احترازي في ظل الظروف الحالية واتخاذ مختلف التدابير الوقائية من فيروس كورونا على أن يتم غدا البدء بعمليات التفريغ بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بعمليات السلامة والأمان وإجراء كافة التحاليل المطلوبة ومطابقة النتائج للمواصفات القياسية .

وأشار أن هذا الكمية المستوردة تأتي ضمن تنفيذ العقود المبرمة لاستيراد كمية 475الف طن قمح لتأمين حاجة القطر على أن تنفذ العقود الأخرى بين شهري نيسان وأيار الحالي .

يذكر أنه تم مؤخراً استيراد كمية 27ألف طن قمح وبذلك تتجاوز الكمية المستوردة وفقاً للعقود المبرمة لهذا العام 38.5ألف طن حتى تاريخه .

المصدر: صحيفة الثورة