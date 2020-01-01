إيران.. تنفيذ خطة "التباعد الاجتماعي" اعتبارا من الغد

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه سيتم البدء بتنفيذ خطة "التباعد الاجتماعي الذكية" اعتبارا من يوم غد السبت، مع رقابة دقيقة ومراعاة تامة للبروتوكولات الصحية

وقدم وزير الصحة، سعيد نمكي، إلى الرئيس روحاني تقريرا عن آخر المستجدات في المحافظات وطهران خلال الأيام الماضية، ومدى الجاهزية لتنفيذ خطة "التباعد الاجتماعي" وتقييمها.

وبعد تلقيه عدة تقارير منفصلة من وزيري الداخلية والصحة، بشأن تنفيذ خطة "التباعد الاجتماعي" مع مراعاة نشاطات المهن ذات الخطر القليل في جميع المحافظات باستثناء طهران، أكد روحاني على ضرورة تنفيذ هذه الخطة مع الرقابة الدقيقة والمراعاة التامة للبروتوكولات الصحية المعلنة من قبل وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

وفي اتصاله مع وزير الصحة، أكد روحاني ضرورة القيام بالتنسيق اللازم مع سائر الأجهزة والرقابة الدقيقة والجادة من قبل وزارة الصحة لمراعاة كل البروتوكولات الصحية من قبل جميع أصحاب المهن قليلة الخطر خلال فترة تنفيذ هذه الخطة.

وفي اتصال منفصل، قدم وزير الداخلية، للرئيس الإيراني تقريرا عن أداء اللجنة الأمنية والاجتماعية، مؤكدا استعداد وزارة الداخلية للتنفيذ الدقيق لخطة "التباعد الاجتماعي".

وأكد رئيس الجمهورية ضرورة التنسيق الأكثر انسجاما بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة من أجل المضي قدما في تنفيذ الخطة واستعادة نشاط المهن ذات الخطر القليل، مشددا على ضرورة تنفيذ ومراعاة جميع البروتوكولات الصحية بدقة في جميع المشاغل والأماكن العامة وخاصة في وسائل النقل العامة.