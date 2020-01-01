في زمن الكورونا.. عناق يقتل 3 أشخاص

جهينة نيوز:

كشفت تقارير أميركية، أنّ 3 أشخاص لقوا حتفهم من بين 7 أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا من بين عائلات عدة، نُقلت إليهم العدوى عن طريق شخص مريض أثناء حضوره إحدى الجنازات وحفل عيد ميلاد.

وتتراوح أعمار المصابين بين 5 أعوام و86 عاماً، وفقاً لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة. كذلك ذكرت هذه المراكز في تقريرها أنّ «في هذه المجموعة، يُحتمل أن يكون تجمُّع عائلتين خارج المنزل قد سهَّل انتشار الفيروس».

وأضافت التقارير: «على الأرجح، تسبّب أحد المرضى الذي حضر المناسبتين، في سلسلة عدوى تضمّنت 15 حالة أخرى مؤكّدة ومحتملة بكوفيد-19، وأدّت في النهاية إلى ثلاث وفياتّ.