المعاهد الصحية الأميركية تختبر "هيدروكسي كلوروكين" في علاج الإصابة بكورونا

الجمعة, 10 نيسان 2020 الساعة 10:43 | منوعات, صحة

المعاهد الصحية الأميركية تختبر

جهينة نيوز:

أكدت المعاهد الوطنية للصحة في ​الولايات المتحدة​، أنها تختبر عقار "هيدروكسي كلوروكين" المستخدم ضد ​الملاريا​، في العلاج من آثار الإصابة ب​فيروس كورونا​.

وستعمد الدراسة التي سيتولاها المعهد الوطني للقلب والرئة والدم، إلى تقييم سلامة وفعالية "هيدروكسي كلوروكين". ويعتبر المعهد جزء من المعاهد الوطنية للصحة.

وجاء هذا التطور بعد أيام من قول عدد من الأطباء الأميركيين أنهم يستخدمون الدواء لعلاج المصابين دون دليل على أنه فعال.

وزاد استخدام الدواء المعروف منذ عشرات السنين بعدما أصبحت الولايات المتحدة مركزا للوباء، وسبق أن أوصى به الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ كسلاح محتمل في مواجهة "​كوفيد 19​".

المصدر: وكالات


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