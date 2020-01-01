تراجع حاد لأسعار النفط في ظل استمرار المفاوضات على اتفاق لخفض الإنتاج

جهينة نيوز:

سجّلت أسعار الخام في الأسواق الآسيوية الجمعة تراجعات حادّة في ظلّ استمرار المحادثات بين كبار الدول المنتجة للنفط على اتفاق حاسم لخفض الإنتاج بهدف رفع ​أسعار الذهب​ الأسود التي انهارت من جراء جائحة كوفيد-19.

وانخفض سعر خام غرب ​تكساس​ الوسيط بنسبة 9.3 بالمئة إلى 22.76 دولاراً للبرميل، في حين انخفض سعر مزيج برنت بنسبة 4.1 في المئة إلى 31.48 دولاراً للبرميل.

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحث عصر الخميس في مكالمة هاتفية ثلاثية ضمّت إليه كلاً من نظيره الروسي فلاديمير بوتين والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إمكانية التوصل إلى "اتّفاق نفطي".

وقال دان سكافينو جونيور، أحد مستشاري الرئيس الأميركي، إنّ القادة الثلاثة "ناقشوا اتّفاقاً نفطياً"، من دون مزيد من التفاصيل.

المصدر: وكالات