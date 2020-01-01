بومبيو.. "المساعدات للإيرانيين وليست للنظام"

جهينة نيوز:

أشار ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​ الى إن ​الولايات المتحدة​، حاولت تقديم المساعدات التقنية من أجل "إنقاذ أرواح الإيرانيين في ظل تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد"، لكن ذلك "لا يعني أننا سنسمح بضخ الأموال للنظام الإيراني".

وجاء في تغريدة ل​وزارة الخارجية الأميركية​ ضمنتها تصريح الوزير بومبيو "نريد أشياء جيدة للشعب الإيراني".

وتسعى إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب إلى منع صندوق النقد الدولي من تقديم قرض طارئ بقيمة 5 مليارات دولار، تقول إيران أنها تحتاجه في مكافحة جائحة الفيروس التاجي.