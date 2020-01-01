بومبيو.. "المساعدات للإيرانيين وليست للنظام"

جهينة نيوز:
أشار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الى إن الولايات المتحدة، حاولت تقديم المساعدات التقنية من أجل "إنقاذ أرواح الإيرانيين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد"، لكن ذلك "لا يعني أننا سنسمح بضخ الأموال للنظام الإيراني".
وجاء في تغريدة لوزارة الخارجية الأميركية ضمنتها تصريح الوزير بومبيو "نريد أشياء جيدة للشعب الإيراني".
وتسعى إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب إلى منع صندوق النقد الدولي من تقديم قرض طارئ بقيمة 5 مليارات دولار، تقول إيران أنها تحتاجه في مكافحة جائحة الفيروس التاجي.