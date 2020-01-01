الشرطة العمانية: تنفيذ عزل صحي تام لمسقط بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر

جهينة نيوز

أعلنت شرطة عمان السلطانيّة أنّه "سيتمّ ضم ولاية مسقط ضمن العزل الصحي العام المطبَّق على ولاية مطرح، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة من صباح اليوم وحتّى إشعار آخر"، راجيين من الجميع "التعاون لما فيه الصالح العام".

وكانت قد أفادت وزارة الصحة في ​سلطنة عمان​ يوم أمس، بـ"تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في السلطنة 457، وعدد الوفيات 2"، مؤكّدةً أنّ "72 حالة قد تماثلت للشفاء". وأهابت بالجميع "التقيّد التام بإجراءات العزل الصحّي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتمّ خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات".