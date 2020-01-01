الخارجية الروسية: كورونا قابل للانفجار في مناطق سيطرة أمريكا في سورية

الجمعة, 10 نيسان 2020 الساعة 09:55 | سياسة, عالمي

الخارجية الروسية: كورونا قابل للانفجار في مناطق سيطرة أمريكا في سورية

جهينة نيوز:

أكدت المتحدثة باسم ​الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​ أن أكبر المخاطر الناجمة عن ​فيروس كورونا​ في ​سوريا​، تلاحظ في المناطق الخاضعة لسيطرة ​قوات الولايات المتحدة​ وحلفائها المتواجدة في سورية بطريقة غير شرعية.

وقالت زاخاروفا خلال ​مؤتمر صحفي​ إن "الوضع الأكثر خطورة والقابل للانفجار في ما يخص انتشار فيروس كورونا، يبرز في منطقة شرقي ​الفرات​ وحول التنف، أي في المناطق السورية التي تحتلها الولايات المتحدة وحلفاؤها".

وأشارت المتحدثة إلى عدم وجود إمكانيات لنقل المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق، مضيفة أن هناك عددا كبيرا من ​الألغام​التي لم تنفجر، ومستشفيين اثنين فقط يستمران بالعمل.


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