الخارجية الروسية: كورونا قابل للانفجار في مناطق سيطرة أمريكا في سورية

جهينة نيوز:
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أكبر المخاطر الناجمة عن فيروس كورونا في سوريا، تلاحظ في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الولايات المتحدة وحلفائها المتواجدة في سورية بطريقة غير شرعية.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي إن "الوضع الأكثر خطورة والقابل للانفجار في ما يخص انتشار فيروس كورونا، يبرز في منطقة شرقي الفرات وحول التنف، أي في المناطق السورية التي تحتلها الولايات المتحدة وحلفاؤها".
وأشارت المتحدثة إلى عدم وجود إمكانيات لنقل المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق، مضيفة أن هناك عددا كبيرا من الألغامالتي لم تنفجر، ومستشفيين اثنين فقط يستمران بالعمل.