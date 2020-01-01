"رويترز": دول رئيسية بالاتحاد الأوروبي اتفقت على دعم اقتصادي لمواجهة كورونا

جهينة نيوز:

قالت مصادر دبلوماسية، إن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا توصلت إلى اتفاق مساء الخميس، على حزمة دعم اقتصادي في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

ويتضمن الاتفاق حدا أدنى من الشروط كي تسحب الحكومات خطوط ائتمان من صندوق إنقاذ منطقة اليورو، مع التركيز على تمويل النفقات الصحية المرتبطة بالفيروس.

وقالت المصادر إنه لا توجد شروط اقتصادية لذلك، في مؤشر إلى تراجع هولندا عن موقفها المتشدد السابق.

وأضاف الدبلوماسيون أن اتفاق الحل الوسط يحث وزراء المالية على استكشاف أدوات مالية "مبتكرة" لتمويل صندوق تعاف يهدف لانتشال الاتحاد الأوروبي من الركود الاقتصادي المتوقع.

جدير بالذكر أن ما توصلت إليه ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا يمهد لاتفاق جميع وزراء مالية دول الاتحاد الـ27.

المصدر: رويترز