أبراج الجمعة 10 نيسان مع سمر عمران

جهينة نيوز:

جهينة-خاص:

مولود 10-4: لايحب العراك ولا الكلام غير المهذب ولايحاول أن يكون طرفاً بأي مشكلة وليس من هواة التضحية ومتحول وقادر على التغيير بسرعة.. مسالم ومحب للحياة ولايتكيف بسهولة ويملك الكثير من الحكمة ومتمسك بالفضيلة والأخلاق ويمتاز بعزّة النفس واللطف والإنصاف متميز بإحساسه ووقوعه بالحب بسهولة .. كريم وعزيز النفس.

هذا العام ميول مهنية وسفر متوقع نشاط غير متوقع ودعوات وعقارات وورثة وللبعض حذر من أصدقاء السوء وللبعض الآخر انتشار وعمل جديد.. حظاً سعيداً.

الحمل:

الأجواء فيها مفاوضات و وتربح مكافأة ويوم للمعاملات والفواتير وبإمكابك تعزيز نجومية وتفاوض بليونة وتكون هادئاً واحتمال مرافقة مريض وفي المساء والغد سفر ومن الممكن أن تخطط للمكان الذي تريد السفر إليه.. أهم شيء هو رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة وهذه الخطوة تبدأ عندك في الصباح.

الثور:

مزاجك متعكر وقد تعرض علاقاتك للخطر ومن مصلحتك تلطيف الأجواء ربما هناك مشكلات مع الشراكة العاطفية أو المهنية ولاتنتقد أحد لأن المنافسة شرسة ولاترحم.. وفي المساء تراجع حسابات وتعود الذكريات القديمة وقد تتبع حدسك بالأمور المالية في المساء.

الجوزاء:

تهتم بشؤون متنوعة والتزامات ملحة وتنتقل أكثر من مرة، لذلك ابدأ بعملك باكراً حتى تحقق النجاح ولاتتردد بطلب المساعدة ولاتهمل الأمور البسطية التي تقلقك ... وفي المساء نجد تركيزك على الشراكة المطلوب منك الصمود والتأقلم حتى تتبدل الأمور لمصلحتك .ابق هادئاً واحم نفسك من الفوضى والعرقلة في المساء.

السرطان:

تبدو من الصباح راغباً بالبدء بمشروع جديد ومستعد للمبادرة وتعديل بعض الأمور وتسمع جواباً وترتب أمور على صعيد شخصي اهتمام بالاحبة وقسم تغيير في الديكور او الشك لالحارجي من الغد والمساء فرترة فهيا تسورية وخفف التصعيد وقم بواجباتك من دون تأخير.. في المساء الاجواء ضاغطة وفيها تنقل من حال إلى حال.

الأسد:

تعزز ثقتك بنفسك ويكون لك بالعائلة توتر أو تراجع عائلي.. تصليح أو تعب وأجواء سلبية فكن منتبهاً من عرقلة أو تأخير.. وفي المساء تكون مندفعاً وصريحاً وتقول الأشياء كما هي وهناك أمور حرفتك عن هدفك لكن تلتقي بأشخاص تسعد معهم وربما تسمع خبراً يخص الأولاد.

العذراء:

قادر بكلماتك الناعمة مقابلة أشخاص تحبهم وتشارك بندوة وتعبر عن رأيك.. نهار يحمل مسؤوليات لكن من الضروري إجراء المقابلات لأنك في المساء ستكون أمام قضايا معقدة ربما في العائلة أو تقدم نصيحة فلا تكون قاسياً بردة فعلك لأنك ستقيم جمعة أصدقاء وأحبة لتحصل على الراحة وتزول هذه الغيمة السوداء.

الميزان:

يوم مناسب لبحث المواضيع المالية وتحسين مظهرك الخارجي.. أفكارك واضحة وتسترد ديناً وتلتقط إشارات بشكل مستمر احتمال المفاوضات معلقة لذلك تراهن عليها وتطالب بها.. في المساء حركة وانشغال وتسمح نصائح وتفكر بأسهل الطرق إن كانت بيع أو شراء وللطلاب الدراسة جيدة وان كنت على سفر يجب أن تكون حذراً.

العقرب:

وجود القمرفي برجك هذا يعني وضعك المعنوي في تحسن وتعلن عن بداية مرحلة مهمة وصفحات جديدة وبداية للانفراجات وتتخذ خطوات جريئة.. انتبه من تضخيم الأمور وخاصة بانتقال القمر في المساء إلى بيت المال هذا يعني أن وضعك المالي لا بأس به لذلك انتبه من اي خطوة فالفرصة المالية في طريقها إليك.. فرصة من عمل أو تحصل على هدية وانتبه على مصروفك في المساء.

القوس:

أنت وسط عاصفة هوجاء لاتجازف ولاتقيم القطيعة ولا تتهرب من مواجهة أمر واقع.. انتبه واحم تحالفاتك.. هناك من يريد النيل منك والنهار يحمل إرهاق وربما تشكو من وعكة صحية... وفي المساء تركب موجة كبيرة من الثقة لكي تقدم عقارب الساعة إلى الأمام وتدخل بذهنية جديدة وتغيير على شكلك وشعبيتك تتصاعد بدخول القمر إلى برجك.

الجدي:

نهارك رائع ومفاجأت ثمينة وحظوظ وتشعر بالرغبة بالمشاركة في النشاطات لكي تبعد عنك قلق الأيام السابقة.. انفراج وصداقات وعزز موقعك وكن مخلصاً وانتبه من خلاف مع صديق وفي المساء غضب وطاقة فارغة بسبب انتقال القمر إلى القوس.. لاتترك شيئاً للصدفة بل قرب أصدقاءك الأوفياء منك وانتبه على صحتك في المساء.

الدلو:

المناعة ضعفية فلا تفسد فرح الأحبة ولاتنفعل.. الجو ضاغط على صعيد المسؤولين وربما الوقت ضيق للقيام بكل تلك المهمات لذلك سرّع أعمالك.. وانتبه على استقرارك المهني وسمعتك، لكن في المساء واعد نشاط اجتماعي وتهتم بالقضايا وتسمع أخبار لها وقع إيجابية وبإمكانك طلب مساعدة.. المساء فترة جيدة لك..

الحوت:

الحظوظ قوية والمعنويات عالية على خلاف الأمس وتروّج لمشروع وتعالج الأمور بثقة ويسهل النقاش وتطرح الأفكار ولاشيء يقف في دربك.. الحركة لك وفي آخر الليل تركز على أعمال مع الغرباء وتشتغل وتحافظ على سمعتك الطيبة إذا لم تغامر وانتبه واحسب حساباتك.. في المساء وفّر طاقتك كي لا يخذلك حدسك بأشياء وهمية في المساء.