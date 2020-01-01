واشنطن تحض الحوثيين على التجاوب مع إعلان السعودية وقف إطلاق النار في اليمن

جهينة نيوز:

حضت الولايات المتحدة، الخميس، الحوثيين في اليمن على الاستجابة بالمثل لوقف إطلاق النار الذي أعلنته السعودية وذلك بعدما أعلنت الرياض أنها ستوقف الهجمات بسبب جائحة كورونا المستجد.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان إن "الإعلان ردٌّ بناء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للأطراف للتركيز على مكافحة جائحة كوفيد-19".

وقال "نحض الحوثيين على الاستجابة بالمثل لمبادرة التحالف" العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، مشيدا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشاد بومبيو بدعوة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إلى مفاوضات عاجلة بين الطرفين، ودعا وزير الخارجية الأميركي "كل الأطراف إلى التعاون الكامل مع جهوده".

ودخل وقف إطلاق النار الذي أعلنته السعودية حيّز التنفيذ الخميس على أن يستمر لأسبوعين.

المصدر أ ف ب