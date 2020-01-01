شاهد..داعشية في مخيم الهول بالحسكة تقول أن كورونا لا يصيبهم لأنهم على منهج أبو بكر البغدادي ؟!

الخميس, 9 نيسان 2020 الساعة 23:14 | مجتمع, أخبار المجتمع


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا