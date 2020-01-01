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شاهد..داعشية في مخيم الهول بالحسكة تقول أن كورونا لا يصيبهم لأنهم على منهج أبو بكر البغدادي ؟!
الخميس, 9 نيسان 2020 الساعة 23:14 |
مجتمع
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أخبار المجتمع
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