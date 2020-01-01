أسواق النفط تنتعش تزامناً مع اجتماع "أوبك+"

جهينة نيوز:

عقدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم اجتماعها الطارئ بمشاركة كندا والنرويج ودول أخرى عبر تقنية " الفيديو كونفرانس"، وذلك لبحث خطط تخفيضات في الإنتاج، بهدف إحداث توازن في الأسعار، ودعم الأسعار التي تدهورت بفعل جائحة فيروس كورونا المستجد.

واعتبر محمد باركيندو ، الأمين العام للمنظمة ، في كلمته ضمن المؤتمر أن فيروس كورونا ، هو وحش غير مرئي اجتاح كل شيء في طريقه ، وتسبب فى خسارة مأساوية في الأرواح، مُشيراً إلى تضامنه مع المتضررين وعائلات الضحايا، كما أكد أنه لا توجد قطاعات اقتصادية لم تتأثر بهذا الوضع الكارثي غير المسبوق، وأن سوق النفط شهد صدمة عنيفة لأساسيات العرض والطلب بشكل كامل منذ الاجتماع الأخير في 6 آذار الماضي.

وأوضح وزير النفط الايراني ، بيجن زنغنه ، اي اتفاق في "أوبك+" يخص خفض الانتاج بمعدل 10 ملايين برميل فما فوق لن يشملن إيران أو فنزويلا، مضيفاً أن حصص الخفض المقترحة من إنتاج "أوبك+" لا تشمل التخفيضات المتوقعة من بلدان أخرى مثل البرازيل والولايات المتحدة والنرويج.

وزير النفط العراقي ، ثامر الغضبان ، أشار أيضاً إلى أنه من الضروري تحديد سقف لخفض إنتاج النفط ومدته الزمنية وموعد بدء الالتزام، مع تقسيم الحصص بشكل مقبول وعادل.

وطالب وزير الطاقة الجزائري ، محمد عرقاب ، منتجي النفط بالتحرك بشكل حاسم وفوري لإعادة التوازن إلى السوق والمساعدة في وقف انهيار الأسعار العالمية، وأضاف: (نحن عند نقطة تحول حاسمة، ويتوجب اتخاذ إجراءات سريعة، لأن النفط في حالة سقوط حر لا يمكن تحمله).

كما دعا وزير الطاقة الروسي ، ألكسندر نوفاك ، خلال المؤتمر لاتخاذ إجراءات عاجلة بمشاركة جميع منتجي النفط، كما أشار إلى أنه يجب على جميع البلدان المنتجة للنفط توحيد الجهود للحد من فرط الإنتاج في السوق، معتبراً أن زيادة عدد الدول بهدف استقرار سوق النفط هو أمر مبرر.

من جهته رأى وزير الطاقة الأمريكي" دان برويليت" أن دول «أوبك+» تستطيع بسهولة خفض إنتاج النفط عشرة ملايين برميل يومياً، حيث قال في مقابلة له مع قناة "سي إن بي سي": (أعتقد أنهم يستطيعون بسهولة الوصول إلى عشرة ملايين، وربما أكثر، وبلا ريب أكثر إذا انضمت الدول الأخرى المنتجة للنفط، مثل كندا والبرازيل وآخرين إلى اتفاق خفض الإنتاج، هذا ممكن بسهولة).

وبحسب ما أفادت وكالة "رويترز" فإن روسيا والسعودية أزالتا العقبات الرئيسية للاتفاق على تخفيضات جديدة لإنتاج النفط، حيث ستخفضان 23% من مستوى أساس يبلغ 11 مليون برميل يومياً، وأضافت الوكالة أن «أوبك+» تبحث تخفيضات إنتاج ستمتد لمدة عامين على الأقل، وذلك بهدف دعم أسواق الطاقة العالمية.

ومع انطلاق المؤتمر ارتفعت أسعار (خام برنت) النفطي بمقدار 3 دولارات للبرميل الواحد، كما ارتفع (الخام الأمريكي) بمقدار 10%، يذكر أن أسعار النفط كانت قد ارتفعت أمس الأربعاء بشكل ملفت، حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت 21 سنتاً (0.8%) إلى 32.08 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتاً (3.8%) إلى 24.45 دولار للبرميل.