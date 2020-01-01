بعد الاشتباه بإصابته بكورونا.. كيفانش تاتليتوغ يغادر المستشفى سراً

جهينة نيوز:

غادر الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ المعروف في العالم العربي باسم "مهند" المستشفى سراً، بعد خضوعه لعلاج استمر لأيام، إثر الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا و لكن الفحوصات جاءت سلبية .

وبحسب وسائل إعلام تركية أن كيفانش يعاني من التهاب رئوي و تلقى العلاج منه في المستشفى لعدة أيام. و اختار كيفانش تاتليتوغ الساعة الثالثة فجرًا للخروج من المستشفى بعد التأكد من أن حالته الصحية جيدة، وفضل هذا التوقيت هربًا من الصحافة ووسائل الإعلام، حيث رافقته زوجته مصممة الأزياء باشاك ديزر.

وبعد خروج كيفانش من المستشفى توجه الفنان وزوجته مجددا إلى منزلهما في غابة كاماربورغاز حيث كانا يمضيان فترة الحجر المنزلي قبل نقل كيفانش إلى المستشفى .

وبحسب التقارير الإخبارية فإنَّ الفنان التركي وزوجته عادا لإمضاء الوقت في التأمّل بالطبيعة بجانب منزلهما ورعاية كلابهما ومشاهدة الأفلام، كما أنهما قطعا صلتهما بالعالم الخارجي ولم يستقبلا أحدا، واكتفيا باستخدام الهاتف للاطمئان على أفراد عائلتيهما.