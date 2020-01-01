كورونا اليوم.. الحصيلة في المغرب العربي

جهينة نيوز:

سجلت السلطات المغربية اليوم 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و99 حالة إصابة و12 حالة شفاء، لترتفع الحصيلة إلى 97 حالة وفاة، بالإضافة ل1374 حالة إصابة مؤكدة و109 حالات تماثلت للشفاء التام، منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد.

وفي الجزائر أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 30 وفاة، و94 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافةً ل210 حالة شفاء تام، لترتفع الحصيلة إلى 235 حالة وفاة، و1666 حالة إصابة مؤكدة، وشفاء 347 مصاب.

أما في تونس فقد أعلنت الحكومة اليوم عن تراجع في عدد الإصابات اليومية بالفيروس حيث تم تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة، لتصبح الحصيلة 628 إصابة توفي منها 24، فيما تماثلت 25 حالة منها للشفاء التام.

هذا وسجلت الصحة الموريتانية حالة إصابة جديدة لترتفع الحصيلة إلى 7 حالات إصابة مؤكدة، توفّيت منها واحدة وشُفيت حالتين.

وفي ليبيا فقد تم تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة ليرتفع عدد الحالات المصابة إلى 24، كذلك تم تسجيل 6 حالات شفاء ليصبح عدد الحالات المتعافية 8، فيما توفيت حالة واحدة

هذا وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم ليتخطى حاجز المليون و500 ألف مصاب، فيما قارب عدد حالات الوفاة من الوصول إلى ال90 ألف حالة.