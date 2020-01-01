جهينة نيوز:

مصر تعلن البدء بإجراء اختبارات سريرية على عينات من دواء ياباني يقضي على كورونا في 4 أيام

أعلن وزير التعليم العالي المصري خالد عبد الغفار، أن مصر حصلت على عينات من دواء جديد ضد فيروس كورونا، منذ حوالي شهر من الجانب الياباني و يجري الباحثون تجارب سريرية للوصول إلى أفضل النتائج بحسب ما ذكرت صحيفة اليوم السابغ المصرية.

وأضاف وزير التعليم العالي المصري خلال برنامج "مصر تستطيع"، أنه تم الحصول على عينات من الدواء الجديد لفيروس كورونا المستجد الذي يقضي على الفيروس في 4 أيام منذ حوالي شهر، من أجل إجراء تجارب سريرية، مشيرا إلى أن الباحثين يعملون على مدار 24 ساعة من أجل الوصول لأفضل نتائج .

و أشار إلى أن هذا الدواء يتم استخدامه منذ عدة سنوات في علاج الفيروسات، بخلاف العلاجات الأخرى التي تم تركيبها لتخفيف حدة أعراض فيروس كورونا .

و لفت الوزير إلى أن مصر تسعى إلى تصنيع المادة الخام لهذا الدواء الذي حقق نجاحا جيدا حتى الآن، وفي حال نجاح التجارب السريرية التي تجرى على هذا الدواء، ستبدأ مصر على الفور في إنتاجه مباشرة في مصانع الدواء المصرية.