كورونا اليوم.. حصيلة الخليج العربي

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم عن تسجيل ثلاث وفياة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت 355 إصابة، وشفاء 35 حالة، ليصبح العدد الإجمالي 3287 حالة إصابة و44 وفاة و666 حالة تماثلت للشفاء التام.

وسجلت الكويت اليوم 55 حالة إصابة جديدة ليصل العدد إلى 910، مع حالة وفاة واحدة، وشفاء 111 حالة بشكل تام.

وفي سلطنة عُمان ارتفعت الحصيلة الرسمية للإصابات بفيروس كورونا إلى 457 حالة بعد تسجيل 38 إصابة جديدة، تضمنت حالات الإصابة وفاتين وشفاء 72 حالة.

الحكومة القطرية من جهتها سجلت 166 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 2367، كما تم تسجيل 28 حالة شفاء تام، ليرتفع عدد حالات الشفاء ل206، فيما بقي عدد حالات الوفاة هو 6.

في حين أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن إصابة 32 شخص بالفيروس وتعافي 18 حالة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 850، شفي منها 495 حالة.

هذا وتعوّل الحكومات الخليجية على الإجراءات الحكومية المتبعة في بلدانها، حيث تم فرض إجراءات مشدد من حيث الخروج والدخول لكل بلد، كما تم إيقاف دوام المدارس والجامعات حرصاً على عدم انتشار الفيروس بشكل أكبر.