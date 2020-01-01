رويترز : العفو الدولية: إيران تفرج مؤقتا عن الأكاديمية البريطانية آراس أميري

جهينة نيوز:

قال مدير مكتب منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة دارين نير، في تغريدة على "تويتر" اليوم الخميس، إن إيران أفرجت مؤقتا عن الأكاديمية البريطانية الإيرانية آراس أميري.

وأضاف نير: "تم الإفراج مؤقتا بإذن خروج عن البريطانية المحتجزة دون وجه حق في سجن إيفين الإيراني منذ 2018 مع نازانين زغاري راتكليف. على السلطات الإيرانية أن تتركها تعود لبيتها في لندن لتكون مع خطيبها".

وكانت المحكمة العليا في إيران قد أصدرت في أغسطس 2019 حكما بسجن أميري التي كانت تعمل في المجلس الثقافي البريطاني بلندن 10 سنوات، بتهمة التجسس، حيث قبض على أميري عام 2018 خلال زيارة لعائلتها في إيران.

المصدر: رويترز