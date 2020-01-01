رويترز :"أوبك+": التحالف يبحث تخفيضات إنتاج ستمتد لمدة عامين على الأقل

جهينة نيوز:

أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصدرين في "أوبك+"، بأن التحالف يبحث تخفيضات إنتاج ستمتد لمدة عامين على الأقل، وذلك بهدف دعم أسواق الطاقة العالمية.

مصدر: "أوبك+" سيخفض 10 ملايين برميل يوميا والدول الأخرى ستخفض 5 ملايين برميل يوميا.

مصادر في "أوبك+": المجموعة اتفقت من حيث المبدأ على تخفيضات بـ10 ملايين برميل يوميا لمايو ويونيو.

و في وقت سابق نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في منظمة "أوبك"، أن روسيا والسعودية اتفقتا خلال الاجتماع الطارئ على تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط بهدف دعم الأسواق.

وأضاف، أن موسكو والرياض أزالتا العقبات الرئيسية التي حالت دون الاتفاق على تخفيضات جديدة لإنتاج النفط.

ونقلت الوكالة عن مصادر أخرى، أن "أوبك+" ومنتجين آخرين سيبحثون تخفيضات تصل إلى 20 مليون برميل في اليوم.