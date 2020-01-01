الاسبوع القادم دواء كورونا في الاسواق السورية بهذا السعر

جهينة نيوز:

أعلنت شركة ابن حيان للصناعات الدوائية في سورية، اليوم الخميس، طرح دواء مخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19" خلال الاسبوع القادم.

ونقلت إذاعة "شام إف إم" عن مدير شركة "ابن حيان" للصناعات الدوائية ، الدكتور رشيد الفيصل، تصريحات أعلن فيها سعر الدواء الجديد وموعد توافره بالأسواق.

وبحسب الدكتور الفيصل، فإن سعر العبوة الواحدة (30 حبة) من دواء الكلوروكين، والتي تستخدم في البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، هو 6800 ل.س للمواطنين في سوريا.

وبحسب الإذاعة، فإنه من المتوقع أن يتوفر الدواء في الأسواق خلال الاسبوع المقبل عن طريق وزارة الصحة.

وأكد الدكتور الفيصل أن هذا الدواء ليس وقائيا، وإنما علاجياً ويعطى بإشراف طبي حصرا.