طرق مبتكرة للتوعية من مخاطر كورونا

جهينة نيوز:

تجوب مركبة كرويّة صغيرة على شكل فيروس كورونا عملاق شوارع مدينة "حيدر أباد" جنوبي الهند، لتوعية السكان في المدينة بضرورة البقاء في المنازل ومنع تفشي الفيروس، ولتحذيرهم من مخاطر عدم مراعاة التباعد الاجتماعي في هذه الظروف.

وتتسع السيارة لراكب واحد فقط، وهي مصنوعة من ألياف خضراء مضيئة، شبيهة بالصور المعروفة للفيروس، بما في ذلك أشواك الفيروس المنتشرة على سطحه، حيث يأمل مخترعها "سوداكار ياداف" صاحب ال67 عام وصاحب رقم قياسي في موسوعة "غينيس" لتصميمه أكبر دراجة ثلاثية العجلات في العالم، بأن تنجح سيارته التي أطلق عليها اسم (كوفيد-19) في كبح انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال ياداف في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس": (الناس ليسوا خائفين، ولا يزالون يتنقلون في الشوارع رغم الخطر الواضح، رسالتي من خلال هذه السيارة الفنية هي إفهامهم خطورة الخروج إلى الشوارع وتأكيد أن المكان الأكثر أمنا في الوقت الراهن هو المنزل).

يذكر أن انتشار فيروس كورونا في الهند أدى لإصابة أكثر من 6000 شخص ووفاة نحو 178 آخرين.