فيروس كورونا: استقالة رئيس مجلس البحوث العلمية الأوروبي اعتراضا على خطة مكافحة الوباء

جهينة نيوز:

استقال رئيس مجلس البحوث العلمية في الاتحاد الأوروبي من منصبه، بعد ثلاثة أشهر من توليه، مهاجما الجهات العلمية والعمليات السياسية.

وقال ماورو فيراري إنه فقد إيمانه بالنظام بعد عدم تمكنه من وضع برنامج خاص لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت المفوضية الأوروبية، وهي الجهة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، إنها تأسف لاستقالته في تلك المرحلة المبكرة.

وأضافت أنها اتخذت أكثر الإجراءات شمولا لمكافحة الفيروس.

ونقل عن أحد أعضاء برلمان الاتحاد الأوروبي اتهامه لفيراري باتخاذ "موقف يعطي انطباعا جيدا، ويتستر على الحقائق من أجل العلاقات العامة".

المصدر BBC