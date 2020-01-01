البابا يفسر سبب انتشار فيروس كورونا ؟!

جهينة نيوز:

أطلق البابا "فرنسيس" تفسيراً غريباً للسبب الذي أدى إلى انتشار فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع من العالم، حيث اعتبر ذلك أحد ردود الطبيعة على التجاهل العالمي لتغير المناخ، وشبّه الفيروس بالحرائق والفيضانات الأخيرة التي شهدها العالم منذ فترة، واعتقد أن هذا التفشّي الكبير يمكن أن يلهم عمليات التغيير.

وقال بابا الفاتيكان في مقابلة أجرتها معه مجلّة "ذي تابلت" الأمريكية إنّ هناك تعبير بالإسبانية يقول (إن الله يغفر دائمًا ونحن نسامح أحيانًا، لكن الطبيعة لا تغفر أبدًا).

وأضاف: (إن العالم لم يستجب للكوارث الجزئية المتعلقة بالمناخ، من يتحدث الآن عن الحرائق في أستراليا أو يتذكر أنه قبل 18 شهر كان يمكن لقارب أن يعبر القطب الشمالي بسبب ذوبان الأنهار الجليدية؟، لا أعرف ما إذا كان هذا انتقام الطبيعة، لكنه بالتأكيد ردها).

وكان البابا فرنسيس قد ندّد يوم أمس بالناس الذين قال إنهم يستغلون وباء فيروس كورونا لتحقيق مكاسب سريعة، واستنكر في الوقت نفسه النفاق الذي يتبعه بعض الساسة في التعامل مع الأزمة التي يمر بها سكّان العالم.