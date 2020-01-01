فيديو يوضح كيف يمكن لسعال من شخص واحد نشر سحابة فيروسية

جهينة نيوز:

نشر خبراء مقطع فيديو يوضح كيف يمكن لسعال شخص واحد أن ينشر سحابة من الرذاذ الناقل للفيروسات عامة وفيروس كورونا المستجد خاصة، ويصيب المحيطين.

وقال علماء من جامعة "ألتو" الأسترالية، إن الجزئيات الحاملة للفيروس قد تبقى في الهواء أطول مما يعتقد.

وشدد العلماء على ضرورة تجنب الأماكن المزدحمة، كونه يقلل من خطر الإصابة بالرذاذ حامل الفيروسات.

وتنتشر سحابة الرذاذ وتظل عالقة في الهواء لدقائق وتتحرك مع التيارات الهوائية.

ويمكن لسحابة الرذاذ الحامل للفيروس أن تنتهي في الجهاز التنفسي للآخرين، مصيبة إياهم بالعدوى الفيروسية.

المصدر: سبوتنك