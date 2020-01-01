صندوق النّقد الدولي يحذّر من أزمة اقتصادية كبرى

جهينة نيوز

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي "كريستينا جورجيفا" اليوم الخميس، من أن العالم سيشهد هذا العام أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير الذي حصل في ثلاثينيات القرن الماضي، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت "جورجيفا" عبر كلمة ألقتها قبل اجتماعات صندوق النقد الدولي التي ستعقد الأسبوع المقبل، عبر الفيديو: (على الرغم من أن حكومات دول العالم اتخذت تدابير مالية بقيمة 8 تريليونات دولار حتى الآن، فإنها ربما تحتاج إلى المزيد، متوقعة أن تتأثر الاقتصاديات النامية والناشئة أكثر من غيرها؛ ما سيتطلب حصولها على مساعدات بمئات المليارات من الدولارات من دول أجنبية).

وأشارت إلى أن أكثر من 170 دولة من أصل 189 دولة عضواً في الصندوق ستشهد انكماشاً في دخل الفرد لديها، لافتةً إلى أنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد العالمي جزئيّاً في عام 2021 في حالة تلاشي فيروس كورونا في النصف الثاني من العام الجاري.

وأضافت: (أؤكد أن هناك الكثير من الشكوك بشأن التوقعات، والتي قد تزداد سوءًا اعتمادًا على العديد من العوامل المتغيرة بما في ذلك فترة استمرار هذا الوباء).

هذا ويعاني عدد كبير من بلدان العالم من ضائقة اقتصادية كبيرة سببها هو انتشار الفيروس التاجي، الذي أدى لإغلاق شركات كبرى وتوقف العدييد من المصانع العالمية عن العمل، مما جعل الوضع الاقتصادي العالمي يتراجع بشكل كبير.