انخفاض القيمة التسويقية لنجوم كرة القدم بسبب كورونا

جهينة نيوز

انخفضت القيم التسويقية لنجوم كرة القدم بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا و توقف جميع النشاطات الرياضية مما عكس أزمات اقتصادية بدأت تعانى منها مختلف الأندية في العالم .

و كشفت شبكة "ترانسسفير ماركت"، المختصة بأسعار اللاعبين، أن القيمة السوقية للنجوم اللاعبين جاءت كالتالي

1- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) من 200 إلى 180 مليون جنيه إسترليني.

2- رحيم سيترلينج (مانشستر سيتي) من 160 إلى 128 مليون جنيه إسترليني.

3- نيمار (باريس سان جيرمان) من 180 إلى 128 مليون جنيه إسترليني.

4- محمد صلاح (ليفربول) من 150 إلى 120 مليون جنيه إسترليني.

5- ساديو ماني (ليفربول) من 150 إلى 120 مليون جنيه إسترليني.

6- هاري كين (توتنهام) من 150 إلى 120 مليون جنيه إسترليني.

7- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) من 150 إلى 120 مليون جنيه إسترليني.

8- جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) من 130 إلى 117 مليون جنيه إسترليني.

9- ليونيل ميسي (برشلونة) من 180 إلى 112 مليون جنيه إسترليني.

10- أنطوان جريزمان (برشلونة) من 150 إلى 96 مليون جنيه إسترليني.

11- فيرجيل فان دايك (ليفربول) من 100 إلى 80 مليون جنيه إسترليني.

12- بول بوجبا (مانشستر يونايتد) من 100 إلى 80 مليون جنيه إسترليني.

13- إدين هازارد (ريال مدريد) من 150 إلى 80 مليون جنيه إسترليني.

14- إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند) من 80 إلى 72 مليون جنيه إسترليني.

وكان الاتحاد الأوربي لكرة القدم (اليويفا) قد أعلن في وقت سابق عن تعليق جميع المسابقات الأوروبية، تفادياً لانتشار فيروس كورونا، بالتزامن قرارات معظم بٌيقاف النشاط الرياضي حتى إشعار آخر.