طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتجاوز 6 ملايين للأسبوع الثاني

جهينة نيوز

تجاوز عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة ستة ملايين الأسبوع الماضي للمرة الثانية على التوالي في الوقت الذي أدت فيه تدابير صارمة للسيطرة على فيروس كورونا بالبلاد إلى شبه توقف عن النشاط.

ونقلت رويترز عن وزارة العمل الأمريكية قولها اليوم “إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع المنتهي في الرابع من نيسان بلغت إجمالاً نحو 6.6 ملايين بانخفاض متواضع عن الرقم المعدل بالرفع البالغ 6.87 ملايين في الأسبوع السابق”.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد طلبات إعانة البطالة 5.25 ملايين طلب جديد في أحدث أسبوع مع تراوح التقديرات إلى مستوى مرتفع قدره 9.295 ملايين.

ويعزز التقرير الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة الصادر عن وزارة العمل الأمريكية اليوم توقعات خبراء الاقتصاد بفقدان ما يصل إلى 20 مليون وظيفة في نيسان الجاري.