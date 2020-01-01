تكتُّل لبنان القوي"يتقدّم بمقترحات لمعالجة تداعيات فيروس كورونا"

جهينة نيوز

قدّم "تكتل لبنان القوي" للدّولة اللبنانية عدّة اقتراحات لقوانين تعالج الآثار الناتجة عن تفشّي فيروس كورونا المستجد، حيث سيقوم أمين سر التكتّل النائب "ابراهيم كنعان" بشرحها من خلال مؤتمر صحفي سيعقده في بداية الأسبوع القادم.

وتتضمن الاقتراحات (إنشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء الهبات الخارجية المتعلقة بفيروس الكورونا من الرسوم والضرائب، إضافةً لتعليق المادة ٣٢ من الموازنة العامة التي تمنع البلديات من المساهمة بالمساعدات وإعطائها المجال للمساعدة في ما يتعلق بالكورونا حصراً، وتعليق المهل العقدية والقانونية والقضائية مع استثناء ما هو متعلق بالنفقة وأمور انسانية أخرى، بالإضافة إلى تحديد سقف للفوائد المصرفية على الحسابات المدينة).

وكانت الحكومة اللبنانية قد فرضت عدة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحصر انتشاره في البلاد، حيث فرضت حظر تجول وأوقفت عدد من القطاعات عن العمل وفرضت قيود على الدخول والخروج من البلاد، وسجلت وزارة الصحة اللبنانية لغاية يوم أمس 575 إصابة مؤكدة بالفيروس، توفّي منها 19 وشُفي 60 حالة.