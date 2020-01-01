تعرف على آلية صرف الرواتب والأجور عبر مكاتب البريد بالمحافظات وأريافها

جهينة نيوز

يواصل المصرف العقاري في سورية العمل لتطوير خدماته الإلكترونية لعملائه حيث باشر عملية تفعيل نقاط البيع في المكاتب التابعة للمؤسسة السورية للبريد المنتشرة بكل المحافظات وأريافها لتقديم خدمة صرف الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بهدف تخفيف الازدحام على الصرافات ومتاعب التنقل عن المواطنين.

ونقطة البيع هي عبارة عن جهاز قارئ آلي إلكتروني للبطاقات المصرفية “بي أو إس” مزود بشريحة اتصالات تعمل على الـ “ثري جي” وبمجرد تمرير البطاقة على هذا الجهاز الموجود في المراكز والمكاتب البريدية يتم تحويل الراتب من حساب المتعامل لدى المصرف العقاري إلى حساب المؤسسة العامة للبريد وصرف الراتب له مباشرة في المكتب البريدي.

أكد مدير عام المصرف العقاري الدكتور مدين علي أن العقاري أبرم اتفاقية تعاون منذ بداية العام مع المؤسسة العامة للبريد تهدف إلى تقديم خدمات دفع الرواتب للموطنين رواتبهم لدى العقاري عبر نقاط البيع في المراكز والمكاتب البريدية حيث دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عقب موافقة مصرف سورية المركزي يوم أمس على تفعيل نقاط البيع.

وأوضح علي أن صرف الرواتب للموطنين رواتبهم لدى العقاري عبر نقاط البيع التي تبلغ نحو مئتي نقطة بيع بمختلف المحافظات يمثل خياراً إضافياً إلى جانب الصرافات الآلية وليس بديلاً عنها يسهم في إنهاء الازدحام على هذه الصرافات وتخفيف متاعب التنقل عن المواطنين وتقديم خدمة الرواتب لهم ولا سيما في الأرياف البعيدة.

وفيما يتعلق بتقديم خدمة الرواتب للموطنين رواتبهم لدى المصرف التجاري السوري أوضح علي أن بإمكانهم الاستفادة من خدمة دفع الرواتب عبر نقاط البيع عند استكمال عملية الربط الشبكي بين المصرفين العقاري والتجاري الذي هو قيد التنفيذ حالياً من قبل المهندسين المختصين بالمصرفين مبيناً أن بإمكان المتعاملين الذين يحصلون على رواتبهم من المصرفين الصناعي والتسليف الشعبي استلام رواتبهم عبر نقاط البيع آنفة الذكر لأن العقاري هو من يقدم لهم خدمة الرواتب.

ويعكف المصرف حالياً وفق مدير العقاري على إعداد جدول بتوزع نقاط البيع على المكاتب البريدية في المدن والأرياف مبيناً في السياق ذاته أن كل الصرافات التابعة له ضمن الخدمة وتتم تغذيتها على مدار الساعة بينما تم اليوم تركيب صرافين آليين جديدين في بلدية صحنايا بريف دمشق سيتم وضعهما بالخدمة في غضون أيام.

وفي تصريح مماثل أوضح المهندس حيان مقصود المدير العام للمؤسسة السورية للبريد أن تفعيل خدمة تقديم الرواتب عبر نقاط بيع في المكاتب البريدية يساعد شريحة مهمة من المواطنين في الأرياف باستلام رواتبهم من أقرب مكتب بريدي لافتاً إلى أن المؤسسة ستقوم خلال الشهر الجاري بناء على توزيع نقاط البيع على مكاتب البريد بتفعيل هذه النقاط وتركيب أجهزة الـ “بي أو إس” في مكاتب البريد التي تتطلب تجهيزات تقنية وربطاً شبكياً.

وبين مقصود أنه بعد إتمام دفع الراتب الواحد للمتعامل عبر جهاز “بي أو إس” في نقاط البيع بالمكاتب البريدية يتم خصم رسم لمصلحة المؤسسة العامة للبريد وعدة جهات عامة محدد بـ “300” ليرة سورية من حساب المتعامل لقاء دفع الراتب له.

وفيما يتعلق بعمل المؤسسة أوضح مقصود أن المؤسسة تدرس مع المصرف التجاري السوري تقديم عدد من الخدمات التابعة للمصرف من خلال المكاتب البريدية علماً بأنها تتعاون مع وزارة الداخلية لتقديم عدد من الخدمات عبر المكاتب مثل وثائق الشؤون المدنية وخلاصة السجل العدلي ومع وزارة التنمية الإدارية لتقديم خدمات السجل العام للعاملين في الدولة.

وأكد مقصود أن المؤسسة تقدم أيضاً خدمات دفع الرواتب لأكثر من 400 ألف متقاعد من حسابات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث تبلغ كتلة الرواتب المدفوعة سنوياً 90 ملياراً و900 مليون ليرة سورية ومن حسابات المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بكتلة 5 مليارات ونصف المليار ليرة سورية.