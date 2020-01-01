مالية دبي تفرض 10 إجراءات مشدّدة، في ظل أزمة كورونا

جهينة نيوز

أعلنت دائرة المالية الحكومية في دبي اليوم عن إتخاذ إجراءات صارمة لترشيد الإنفاق العام في موازنة عام 2020، وذلك تلبيةً لمتطلبات رفع جاهزية في التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد ودعماً للقطاعات المتأثرة من تداعيات الوضع الراهن.

وقالت الدائرة في بيان نشرته قناة "سكاي نيوز": (في ظل إعادة ترتيب أولويات تنفيذ الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية ،2020 ومخاطر إدارة النقد في ظل الظروف الطارئة الحالية، واستناداً للصلاحيات القانونية المخولة لها في هذا الخصوص قررت اللجنة العليا للسياسة المالية توجيه الجهات الحكومية المدرجة موازنتها ضمن الموازنة العامة، والجهات الحكومية ذات الموازنات المستقلة والتي تحصل على الدعم المالي من الموازنة العامة، والجهات التي تتلقى دعماً مالياً من الحكومة، للالتزام بالإجراءت التالية والتي لا تشمل المشاريع والمبادرات المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا:

1 - إيقاف التعيينات لكافة الوظائف الشاغرة والمستحدثة في موازنة العام المالي 2020 حتى إشعار آخر.

2 - إيقاف كافة أشكال المكافآت وتعديل الأوضاع الوظيفية والترقيات بكافة أنواعها حتى إشعار آخر.

3 - عدم صرف بدل تذاكر السفر حتى إشعار آخر.

4 - عدم صرف بدل الهاتف النقال لجميع الموظفين، فيما عدا الموظفين العاملين في الوظائف الميدانية.

5 - عدم صرف بدل الاستقدام من الخارج للموظفين غير المواطنين.

6 - عدم صرف بدل الإيفاد للمهام الرسمية أو التدريبية داخل الدولة أو خارجها.

7 - إيقاف تعديل الوضع الوظيفي بسبب الحصول على مؤهل علمي أعلى.

8 - عدم صرف بدل السيارة حتى إشعار آخر.

9 - إيقاف أي تعديل على الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية.

10 - خفض موازنة المصروفات العمومية والإدارية بحد أدنى 20بالمائة، والمصروفات الرأسمالية بحد أدنى 50%، و المشروعات الإنشائية.

هذا وسجلت الصحة الإماراتية لغاية يوم أمس 2659 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، شُفيت من بينها 239 حالة، وتوفيت 11، منذ بداية تفشّي الفيروس التاجي في البلاد.