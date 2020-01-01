مطالبات قارية بدعم أندية كرة القدم المتضررة من كورونا

جهينة نيوز

طلب رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "أليخاندرو دومينغيز" من رئيس الاتحاد الدولي(فيفا) "جاني انفانتينو" إنشاء صندوق دعم عالمي لمساعدة أندية كرة القدم خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وخلال لقاء عُقد بين رئيسي الاتحادين عبر تقنية الفيديو تقرّر البحث من أجل إيجاد حلول مناسبة ومتاحة على الفور لمساعدة الأندية من أجل مصادقة الأعضاء عليها من دون تأخير، كما أعرب دومينغيز من خلال هذا اللقاء عن إيمانه بأن موضوع استئناف كرة القدم حول العالم متوقف على دعم الأندية في الوقت المناسب.

يذكر أن الاتحاد اللاتيني كان قد رصد 75 مليون دولار للأندية التي خسرت إيراداتها جراء تعليق منافسات كأس ليبرتادوريس وسوداميريكانا القاريتين، وفي هذا الإطار أنشأ الاتحاد الدولي نهاية الشهر الماضي فريق عمل لمعالجة القضايا التي تسبب بها وباء كورونا، وتقديم المساعدة لكرة القدم العالمية.