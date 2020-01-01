زراعة الحسكة: إصابات الصدأ بحقول القمح لا تشكل خطورة

جهينة نيوز:

أكدت مديرية زراعة الحسكة أن الحالة العامة للمحاصيل الزراعية في عموم المحافظة جيدة باستثناء بؤر صغيرة من محصول القمح مصابة بالصدأ الأصفر لا تشكل خطورة لكونها محصورة في مناطق محددة.

وذكر مدير الزراعة المهندس رجب سلامة أنّ إصابات الصدأ الأصفر تنتشر في بقع متناثرة ضمن مساحات منخفضة في حقول مناطق عامودا والقحطانية والجوادية وتمت مكافحتها من قبل الفلاحين، مؤكداً أن الإصابة لا تشكل أي خطر على المحاصيل لكونها جاءت متأخرة خلال هذا الموسم وستختفي مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستوى الرطوبة وتتم حالياً متابعة الموضوع مع اللجان الحقلية في الوحدات الإرشادية بشكل دوري.

وأشار سلامة إلى أنّ المديرية شكلت لجاناً للكشف على بعض الحقول في الجهة الغربية والشمالية من المحافظة بعد موجات تساقط البرد خلال الـ 24 ساعة الفائتة وذلك لتقييم الأضرار إن وجدت.

وتتجاوز المساحة المزروعة بمحصولي القمح والشعير في محافظة الحسكة للموسم الحالي 950 ألف هكتار.