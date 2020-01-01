فنان إيراني يصنع أكبر مجسم للشهيد سليماني

جهينة نيوز:

بدأ الفنان الإيراني محمد علي جمالي بوضع اللمسات الأخيرة لصناعة أكبر مجسم للشهيد اللواء قاسم سليماني الذي يبلغ طوله 11 متراً.

وأشار جمالي في مقابلة مع وكالة "تسنيم" الإيرانية إلى أنه بدأ بصناعة المجسم في العام الماضي، تثميناً لدوره المهم في استتباب الأمن في ايران والمنطقة والعالم ومحاربته لداعش، وكان يعتزم الانتهاء من المجسم في حياة الشهيد، لكن يد الغدر الأميركية قامت باغتياله.

وأضاف جمالي أن إحدى يدي الشهيد سليماني في المجسم تحمل وردة، للتعبير عن أن الشهيد كان يدعو إلى السلام والصداقة، أما اليد الأخرى فإنها تحمل منظاراً للتعبير عن بعد النظر تجاه الأصدقاء والأعداء، كما أن المجسم يرتدي الزي العسكري للتعبير عن تواضع الشهيد.

ونوّه جمالي بأن طول المجسم يبلغ 6 أمتار وقاعدته تبلغ 5 أمتار والمجموع يصل إلى 11 متراً، ومن المفترض أن يتم تركيب المجسم في مدينة تاكستان بمحافظة قزوين (وسط)، وأشار إلى أن العمل حظي بدعم العديد من المؤسسات من بينها حرس الثورة الإسلامية، وفيما لفت إلى أن الكثير من أعماله احتضنتها مدينة قزوين أعرب عن أمله بأن يصنع مجسماً آخراً للشهيد سليماني ويقوم بتركيبه في سورية.