السومة يكشف عن موقفه من تخفيض راتبه

جهينة نيوز:

أبدى مهاجم نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم، ولاعب منتخب سورية عمر السومة، استعداده لأي إجراء بشأن تخفيض راتبه، وذلك في الوقت الذي تعيش فيه الأندية أزمة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال السومة عبر مقابلة تلفزيونية: كل شي وارد، وبالنسبة لي أنا جاهز للموافقة على أي قرار من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم أو وزارة الرياضة.

وأضاف السومة: أعيش في السعودية منذ 6 أعوام، وخير هذا البلد علي ورزقي من هنا فأنا تحت أمرهم في الشيء الذي يرونه مناسباً.

وعن استعداده للمساهمة في حال طلب النادي الأهلي ذلك قال السومة: النادي الأهلي له فضل علي، فمصدر رزقي وخيري منه ومهما قدمت له لن أوفيه حقه، فأنا جاهز.

وتحدث عن محافظته على لياقته البدنية خلال فترة الحجر الصحي، إذ اشترى منزلاً جديداً وجهز فيه صالة ألعاب رياضية مع توقف الدوري، إلى جانب السباحة في حوض سباحة بالمنزل.

وعن تكلفة صالة الألعاب الرياضة الخاصة به والتي وصلت إلى 100 ألف ريال، قال مهاجم المنتخب السوري: هذه مهنتي، لذلك علي أن أعتني بها وأول شيء فكرت فيه هو (الجيم) وجهزته بكل شيء وهذا ما قدمته لنفسي.