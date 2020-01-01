الصين تسجل 63 إصابة جديدة بـ"كورونا" وألمانيا تتخطى الـ 5000

جهينة نيوز:

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الخميس، عن أن البر الرئيس الصيني سجل، أمس الأربعاء، حالتي وفاة، و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا، معظمها وافدة.

ورصدت كلا حالتي الوفاة في ووهان، بؤرة المرض الرئيسة في البلاد، لكن المنطقة لم تسجل إي إصابات جديدة خلال اليوم الماضي.

وأوضحت اللجنة أن 61 من الإصابات الجديدة لحالات وافدة من الخارج، مضيفة أن إجمالي الإصابات الوافدة بلغ 1103 حالة، لا يزال 729 منها تتلقى العلاج.

ووصلت حصيلة الحالات المصابة المؤكدة في البر الرئيس الصيني حتى يوم الأربعاء إلى 81865.

من جهة أخرى، أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا عن تسجيل 4974 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الماضي في ارتفاع لليوم الثالث على التوالي بعد انخفاض استمر أربعة أيام.

وبذلك بلغ عدد الإصابات في البلاد 108202، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات بواقع 246 خلال الـ24 ساعة الماضية لتصل إلى 2107.