روحاني يحدد أولويات وزارة الزراعة في إيران

جهينة نيوز:

حدد الرئيس الإيراني حسن روحاني الأولويات العامة والخاصة لوزارة الزراعة، ويأتي ذلك في وقت تمر به البلاد بصعوبات اقتصادية بسبب العقوبات الأمريكية وجائحة كورونا.

ومنح مجلس الشورى الإسلامي، أمس الأربعاء، الثقة لوزير الجهاد الزراعي كاظم خاوازي.

وأوعز روحاني للوزير خاوازي بتنفيذ برامج الوزارة مع الأخذ بالحسبان التوجيهات والأولويات العامة والخاصة، ورفع تقرير عن برامجه التنفيذية في غضون شهرين إلى مكتب الرئاسة.

وفي إطار هذه الأولويات، أكد الرئيس الإيراني ضرورة الاستفادة المثلى من مصادر المياه، وتعزيز التعاون بين وزارتي الزراعة والطاقة للحفاظ على هذه المصادر، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، كذلك ضمان شراء المحاصيل الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي والاهتمام بمواصفات السلامة في سياسات وزارة الزراعة.

کما أوعز الرئيس روحاني لمنظمة التخطيط والموازنة برفع تقرير عن برامجها كل ستة أشهر لعرض ما حققته من إنجازات في إطار أولويات المنظمة بهدف تقييم مسار العمل فيها.