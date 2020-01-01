الحرارة مستمرة بالانخفاض وفرصة لهطل المطر

جهينة نيوز:

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كلها.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم أحياناً مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً يبقى الجو متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم ماطر على فترات في أغلب المناطق وتكون الهطلات غزيرة مصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً في المناطق الساحلية والجزيرة بينما توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة على المناطق الجنوبية تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة أيام…

الخميس الجمعة السبت

دمشق 19/6 17/5 17/5

القنيطرة 13/6 11/5 12/6

درعا 17/8 14/7 15/8

السويداء 14/6 12/5 12/6

حمص 16/9 15/9 16/10

حماة 18/10 16/9 16/10

الحسكة 21/11 17/10 17/10

اللاذقية 19/13 18/13 18/13

طرطوس 19/12 18/12 18/12

حلب 18/11 16/9 17/8

إدلب 18/10 17/8 16/7

دير الزور 24/13 20/12 20/12

الرقة 22/12 19/11 19/11.